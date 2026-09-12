Европейските борси тръгнаха нагоре в края на седмицата
Инвеститорите следят геополитиката и корпоративните отчети, Adidas дава тон
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Инвеститорите следят геополитиката и корпоративните отчети, Adidas дава тон
Промишленият индекс Дау Джоунс в Ню Йорк загуби 1013,47 пункта или 2,55% до 38 723,79 пункта
Техническата рецесия се дефинира като две последователни тримесечия на спад на БВП
Най-богатите хора на света се увеличиха след пика на фондовите пазари във вторник
Новата седмица започна положително за фондовите и валутните пазари
Водещите американски индекси реагираха отрицателно и затвориха на червено Световните фондови борси бяха относително спокойни през миналата седмица, а...
Швейцарският франк и йената поевтиняват, австралийският, новозеландският и канадският долар поскъпват. Доходността по 10-годишните британски облигации...
Пламен Готев, анализатор в ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Изминалата седмица бе белязана от поредния терористичен удар, този път в сърцето на Европа. Н...