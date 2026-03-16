Не ги купувайте! Посочиха най-ненадеждните коли

16 мар 26 | 17:41
Агенция Стандарт

Експертите от Consumer Reports идентифицираха най-ненадеждните автомобили за 2026 г. Те са взели предвид данни за повредите на конкретни модели, както и отзиви от реални собственици на тези превозни средства.

ТОП 10 на най-ненадеждните автомобили за 2026 г.:

  1. GMC Acadia

  2. Rivian R1T

  3. Chevrolet Blazer EV

  4. Mazda CX-90 Plug-in Hybrid

  5. Genesis GV60

  6. Mazda CX-90

  7. Kia EV9

  8. Kia EV6

  9. Honda Prologue

  10. Chrysler Pacifica Hybrid

Кросоувърът GMC Acadia е обявен за най-ненадеждния нов автомобил на 2026 г. Този модел се поврежда много често. Изданието отбелязва, че GMC Acadia отдавна си е спечелил репутацията на много ненадежден автомобил. Освен това много от проблемите на кросоувъра са доста сериозни.

Автор Агенция Стандарт

