Не ги купувайте! Посочиха най-ненадеждните коли

Експертите от Consumer Reports идентифицираха най-ненадеждните автомобили за 2026 г. Те са взели предвид данни за повредите на конкретни модели, както и отзиви от реални собственици на тези превозни средства.
ТОП 10 на най-ненадеждните автомобили за 2026 г.:
GMC Acadia
Rivian R1T
Chevrolet Blazer EV
Mazda CX-90 Plug-in Hybrid
Genesis GV60
Mazda CX-90
Kia EV9
Kia EV6
Honda Prologue
Chrysler Pacifica Hybrid
Кросоувърът GMC Acadia е обявен за най-ненадеждния нов автомобил на 2026 г. Този модел се поврежда много често. Изданието отбелязва, че GMC Acadia отдавна си е спечелил репутацията на много ненадежден автомобил. Освен това много от проблемите на кросоувъра са доста сериозни.
