Не ги купувайте! Посочиха най-ненадеждните коли

Експертите от Consumer Reports идентифицираха най-ненадеждните автомобили за 2026 г. Те са взели предвид данни за повредите на конкретни модели, както и отзиви от реални собственици на тези превозни средства.

ТОП 10 на най-ненадеждните автомобили за 2026 г.:

GMC Acadia Rivian R1T Chevrolet Blazer EV Mazda CX-90 Plug-in Hybrid Genesis GV60 Mazda CX-90 Kia EV9 Kia EV6 Honda Prologue Chrysler Pacifica Hybrid

Кросоувърът GMC Acadia е обявен за най-ненадеждния нов автомобил на 2026 г. Този модел се поврежда много често. Изданието отбелязва, че GMC Acadia отдавна си е спечелил репутацията на много ненадежден автомобил. Освен това много от проблемите на кросоувъра са доста сериозни.

