Съкращават 900 работни места, замразяват завода

Автомобилната индустрия е изправена пред мащабна вълна от промени, която ще доведе до съкращаването на 900 работни места в Европа и замразяването на плановете за нов завод за електромобили в Канада. Тези решения на гигантите „Нисан“ и „Хонда“ очертават една нова и по-тревожна реалност за глобалния сектор, в която амбициозните планове за растеж отстъпват място на строги икономии и преоценка на пазарните стратегии.

Японският производител „Нисан“ планира да раздели с около десет на сто от своята регионална работна сила на стария континент, което е пряко следствие от стратегията на компанията да преразгледа из основи начина, по който оперира в Европа. В основата на тези промени заляга оптимизацията на логистичните и производствените процеси, като представители на компанията вече загатнаха за възможно частично затваряне на складовата база в Барселона.

Промяната ще се усети осезаемо и в търговската мрежа,

тъй като автомобилният гигант обмисля да се откаже от собствената си дистрибуция на някои пазари и да премине към използването на местни вносители. Дори емблематичният завод в Съндърланд, Великобритания, няма да остане незасегнат, като там се предвижда консолидиране на производствените линии в името на по-висока ефективност и рентабилност.

Това преструктуриране в Европа всъщност е само част от един много по-мащабен и болезнен процес, започнал още през пролетта на 2025 година. Тогава „Нисан“ обяви глобален план, който предвижда закриването на седем производствени мощности и съкращаването на общо 20 000 служители по целия свят. Тези драстични стъпки показват, че

компанията се опитва да оцелее

в условията на свиващи се пазари и нарастваща конкуренция, като поставя финансовата дисциплина пред пазарния дял.

В същото време „Хонда“ също подаде сигнал за отстъпление, но в посока на Северна Америка и електрическата мобилност. Компанията взе решение да замрази мащабните си планове за изграждане на специализиран завод за електрически превозни средства и съоръжение за батерии в Канада, въпреки че първоначално планираната инвестиция възлизаше на колосалните 11 милиарда щатски долара. Основният фактор за това внезапно охлаждане на ентусиазма е изненадващо слабото търсене на електромобили на пазара в Съединените щати, което

принуди мениджмънта да преосмисли приоритетите си.

Последиците от това решение са значителни, тъй като стартът на производството, първоначално планиран за 2028 година, вече е отложен с поне две години. Още по-показателен е фактът, че „Хонда“ официално се отказа от разработката на три нови модела електромобили, които трябваше да бъдат гръбнакът на нейното присъствие в Северна Америка. Този ход на компанията ясно илюстрира трудностите, пред които са изправени традиционните производители при прехода към нови технологии, когато потребителският интерес не отговаря на първоначалните прогнози. Така в рамките на кратък период два от стълбовете на японското автомобилостроене показаха, че бъдещето изисква не просто иновации, а болезнена адаптация към една несигурна икономическа среда.

