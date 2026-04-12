Край! Още една автомобилна легенда си отива

Renault се подготвя за мащабна трансформация на моделната си гама и една от жертвите на новата стратегия може да бъде легендарният Espace. Въпреки липсата на официално изявление, анализът на плана FutuREady показва, че настоящото поколение вероятно ще бъде последното в историята на модела.

Основната причина е преходът към новата електрическа платформа RGEV, която ще стане основа за бъдещите автомобили на марката. Обещава да намали разходите с 40% и ще предложи модерна 800-волтова архитектура с бързо зареждане. Въпреки това има важно ограничение: платформата не е проектирана за пълноценни седемместни автомобили, каквито е Espace.

Пазарът оказва и допълнителен натиск. Въпреки скорошния рестайлинг и трансформация от класически миниван в SUV, моделът губи популярност. Продажбите са забележимо по-слаби от тези на по-компактния Renault Austral, което прави по-нататъшното развитие на проекта икономически съмнително.

Историята на Espace започва през 1984, когато този модел създава сегмента на семейни миниванове в Европа. Днес пазарът се промени: купувачите все по-често избират кросоувъри и електрически коли, а традиционните формати постепенно стават нещо от миналото.

Съдбата на Renault Espace е ясен пример за това как дори емблематичните модели не издържат на смяната на епохи. Електрификацията и новите платформи диктуват свои собствени правила, и оцеляват само онези формати, които пасват на икономиката на бъдещето, пише "Аутомедия".

