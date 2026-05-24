Китайски автомобилен гигант пише история

SAIC Motor ще отбележи исторически момент до края на този месец, когато ще достави своя 100-милионен автомобил в световен мащаб. Постижението бележи важен етап за китайската автомобилна индустрия, превръщайки SAIC в първата автомобилна група в страната, която надхвърля 100 милиона кумулативни продажби, пише carmarket.bg.

Този етап от доставките подчертава развитието на SAIC в продължение на повече от седем десетилетия, като историята на компанията се проследява до фирма за производство на авточасти, създадена през 1955 г. През 1983 г. SAIC е пионер в сферата на съвместните предприятия в китайската автомобилна индустрия, когато първият произведен в страната седан Volkswagen Santana слиза от поточната линия и се пуска на пазара.

През последните години автомобилният производител ускорява глобалната си експанзия. От първия си износ на леки автомобили през 2001 г., продуктите и услугите на SAIC са достигнали до над 170 страни, като кумулативните доставки в чужбина надхвърлят 7 милиона. Компанията управлява над 100 производствени бази за авточасти в чужбина и мрежа от над 3000 дилъра, и е изградила водещ собствен автопарк за логистика в Китай.

SAIC има три основни центъра за изследвания и иновации, включително един в Лондон, както и четири производствени центъра, разположени в Тайланд, Индонезия, Индия и Пакистан. През 2025 г. SAIC стартира своята стратегия за задграничните пазари, целяща да разшири присъствието си чрез комбиниране на глобалния мащаб с местните предимства.

Интересното е, че SAIC отчита слаби продажби тази година. В периода януари-април продажбите на автомобили на групата са били 1 301 589 бройки, което е спад с 1,50% на годишна база. Само през април групата е продала 328 841 превозни средства, което е спад от 12,66% спрямо предходната година. SAIC Volkswagen се представя най-зле, като продажбите му се сринаха с 51,53% на годишна база до 40 000 бройки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com