Неочаквана ситуация в Анкара! Една страна изпрати двама лидери на срещата на върха на НАТО

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

Необичайна дипломатическа ситуация беляза първия ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Чехия пристигна на форума с две отделни официални делегации, водени съответно от президента Петър Павел и премиера Андрей Бабиш, след продължаващ спор между двамата за това кой да представлява страната на международния форум.

Премиерът Андрей Бабиш пристигна в турската столица с официалната правителствена делегация и беше посрещнат на летище „Есенбоа“ от турския министър на търговията Йомер Болат. По-малко от час по-късно на същото летище кацна втори чешки държавен самолет с президента Петър Павел, когото посрещна министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

Особено внимание предизвика фактът, че двамата чешки лидери са излетели почти едновременно от едно и също военно летище в Прага, но са предпочели да пътуват поотделно.

Напрежението между президентската институция и правителството ескалира, след като Конституционният съд позволи на Петър Павел да участва в срещата на върха. В интервю за чешкото издание Denik.cz държавният глава обвини кабинета, че след съдебното решение се е опитал да ограничи участието му чрез административни и логистични пречки.

По думите му правителството е отказало да одобри пътуването на пълния му дипломатически и протоколен екип, като е разрешило делегация от едва петима души, включително трима служители на охраната. Според Павел кабинетът дори е направил опит да определя кои конкретни лица могат да бъдат включени в президентската делегация.

Според президента международният дипломатически протокол е ясен – когато в делегацията участва държавният глава, именно той следва да оглавява официалното представителство на страната.

Напрежението между двамата лидери пролича и по време на традиционната обща снимка на участниците в срещата на върха на НАТО, на която президентът Петър Павел и премиерът Андрей Бабиш бяха позиционирани в двата противоположни края на редицата.

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