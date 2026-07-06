Кърваво нападение във Франция

34-годишен мъж нападнал с нож случайни минувачи, а след това се нахвърлил и върху полицай. Нападателят е прострелян и задържан, като засега властите не откриват данни за терористичен мотив.

Няколко души бяха ранени при нападение с нож във френския град Клермон-Феран, след като 34-годишен судански гражданин атакува минувачи, а впоследствие се нахвърли и върху полицай.

По информация на прокуратурата мъжът е бил прострелян от служител на реда при опита за задържането му, след което е арестуван.

Главният прокурор на Клермон-Феран Ерик Серфас заяви, че на този етап няма данни нападението да е с терористичен мотив.

Нападателят вече е бил добре познат на полицията. Той е осъждан за нетърпимост, бунт, насилие срещу полицейски служител и отправяне на смъртни заплахи. Освен това е преминавал психиатрично лечение.

Все още се уточнява колко тежки са нараняванията на пострадалите и на самия извършител.

По данни на разследващите, след като нападнал няколко души, мъжът атакувал и полицай, опитващ се да го обезвреди. Друг служител на реда открил огън, за да предотврати ново нападение.

Инцидентът е станал в квартал, който през последните години е сред най-проблемните райони на Клермон-Феран. Жителите многократно са сигнализирали за нарастваща несигурност, свързана с наркотрафик, насилие и злоупотреба с алкохол на обществени места.

Според Франс прес от 2025 г. насам градът е изправен пред безпрецедентна вълна от насилие и разчистване на сметки между престъпни групи, свързани с търговията с наркотици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com