Анкара под най-висока степен на сигурност преди срещата на върха на НАТО

При безпрецедентни мерки за сигурност Анкара се подготвя за 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО. Подготовката навлиза в заключителната си фаза, като организацията се осъществява при изключително строги мерки за сигурност. Още от днес влизат в сила мащабни ограничения на движението по ключови пътни артерии, а районите около президентския комплекс, дипломатическите мисии и местата за настаняване на официалните делегации са поставени под засилена охрана.

Всичко в Анкара е организирано до най-малкия детайл в очакване на едно от най-значимите международни събития на годината. В турската столица се очаква да пристигнат държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на НАТО, десетки поканени световни лидери, близо 100 министри, както и стотици дипломати и представители на международни организации.

За Турция домакинството на срещата е не само сериозно логистично и организационно предизвикателство, но и възможност да демонстрира своята нарастваща дипломатическа тежест и влияние в рамките на Алианса.

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