Нова драма в Истанбул. След жестоката буря, авария с руски самолет

Днес определено не е ден на Истанбул, а драмите продължават да държат в плен града.

Мощна буря връхлетя европейската част на Истанбул тази сутрин, превръщайки улиците в реки и блокирайки напълно пътния трафик, съобщава БТА.

Най-засегнати от проливните валежи са централните райони Бешикташ, Шишли, Султангази и историческият квартал Фатих, където множество подлези са напълно наводнени.

Част от покрития пазар във Фатих е залята от вода, а собствениците на търговски обекти се опитвали да спасят стоката си и да предотвратят нахлуването на стихията в помещенията, информира турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Докато трафикът се опитваше да се нормализира, синоптиците дадоха разочароваща прогноза за нови гръмотевични бури и интензивни валежи в западния регион Мармара, обхващащ Истанбул, Текирдаг и намиращия се близо до българо-турската граница Къркларели.

Следобед пък руски пътнически самолет, летящ от Истанбул към Минерални Води, даде сигнал за бедствие и сега се връща обратно в Турция.

Според TASS, до 100 пътници са на борда на самолета.

По информация от глобалните услуги за проследяване на полети като Flightradar24 и източници от ръководството на въздушното движение, самолетът е обърнал курса обратно към Истанбул поради техническа неизправност на борда.

След излитането, машината е навлязла в турското въздушно пространство над Черно море и е достигнала височина от близо 10 000 метра, но малко след това екипажът е установил технически проблем, подал е авариен сигнал и е започнал снижаване.

Насочил се е за извънредно кацане на летището в Истанбул, като там са строени пожарни и линейки.

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