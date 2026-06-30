Тъжна новина. Издъхна още една млада турска звезда

Турция загуби още една млада звезда. Актрисата Гамзе Саклъ от популярния турски сериал „Очите на Черно море“ е претърпяла фатална автомобилна катастрофа, според местния вестник Sözcü. Инцидентът е станал в град Чайели, провинция Ризе, на брега на Черно море.

19-годишната актриса е пътувала по магистралата с две приятелки. 22-годишната Селинай Сарал е била зад волана. В един момент тя загубила контрол над колата и се блъснала в стълб на разделителната лента.

След това колата била изхвърлена в насрещното платно, където се сблъскала с друга кола и била захвърлена в микробус. На мястото на инцидента избухнал пожар.

След удара актрисата е била изхвърлена на пътя, оставяйки приятелките си заклещени в горящата кола. Момичетата не са могли да бъдат спасени. Пет други жертви на инцидента са били хоспитализирани с различни наранявания, пише "Блиц".

Деветнайсетгодишната Гамзе Сакли мечтаела да стане актриса още от детство. Тя започва да работи на снимачната площадка като асистент и стилист. През 2025 г. играе поддържаща роля в сериала „Очите на Черно море“.

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