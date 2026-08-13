Най-големите звезди на България се поклониха пред космическата му любов

Големите имена на българската култура и естрада се събраха в Градската градина в София, за да отбележат 80-годишнината от рождението на легендарния поет, композитор и изпълнител Михаил Белчев (1946–2026). Под открито небе бе представена емоционалната биографична фотоизложба „Ти ме повика, живот“, която проследява незабравимия му житейски и творчески път. Събитието се превърна в истински празник на духа, изпълнен със сълзи, спомени и много обич.

Вълнуващи спомени и космическа любов

Експозицията улавя знакови моменти от биографията на твореца – от ранните му години в емблематичния хор „Бодра смяна“ до грандиозните сцени, на които е заставал рамо до рамо с най-обичаните български изпълнители. „За мен той остава такава космическа любов, каквато пожелавам на всеки да срещне в живота си. Надявам се някой ден да се срещнем отново“, сподели пред БТА с дълбоко вълнение неговата съпруга, актрисата Кристина Белчева. Тя допълни, че Михаил винаги е обожавал празниците и споделянето им с верни приятели, което е вдъхновило и самата изложба.

Гласът, който остава във всеки български дом

Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов описа Белчев като човек, останал верен на високите критерии и стандарти до самия си край. „Той вече е при ангела, който толкова време възпяваше. Благодарение на принципите му, неговият глас и думи са във всеки български дом“, подчерта Капралов. Зам.-министърът на културата доц. Пламен Славов също изрази признателност към богатото наследство на автора, определяйки го като хуманист, който символизира България и завещава уроци по човеколюбие на поколения напред.

Велик концерт в НДК през октомври

На емоционалното откриване присъстваха синът на твореца Константин, естрадната прима Богдана Карадочева, поетът Недялко Йорданов, председателят на СБП Боян Ангелов, поетесата Елисавета Шапкарева и десетки близки. Честванията в памет на големия артист ще кулминират на 12 октомври в Зала 1 на НДК с грандиозния концерт „Белчевият род го има“, където публиката отново ще съпреживее вечните му стихове и песни.

