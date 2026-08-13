"Евровизия" също с нови правила: Победителят вече може да не е домакин

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) променя правилата за „Евровизия“ от 2027 г. Новите изисквания засягат домакинството, изпълненията на живо и възрастта на участниците.

Промените са одобрени от Референтната група – ръководния орган на конкурса, след ежегодния преглед на правилата и обратната връзка от телевизиите, участвали в „Евровизия 2026“ във Виена.

Победителят вече няма гарантирано домакинство

Една от най-съществените промени е свързана с домакинството.

От 2027 г. страната победител няма автоматично да получава правото да организира следващото издание, ако на нейна територия или в непосредствения регион има въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа ситуация или друго обстоятелство, което сериозно застрашава сигурността и стабилността.

При необходимост EBU ще може да възложи независима оценка на риска. След нея организацията и Референтната група ще решават дали телевизията победител може безопасно да организира конкурса.

Ако преценката е отрицателна, EBU ще избере друга държава домакин, която ще поеме всички права, задължения и отговорности по провеждането на „Евровизия“.

Новият домакин ще организира конкурса от свое име, а няма да бъде задължен да го прави от името на телевизията, спечелила предходното издание.

Главният вокал – задължително на живо

Промени има и при изпълненията. Основният певец или певци вече трябва задължително да изпълняват главната мелодия на живо.

Предварително записани елементи и беквокали остават разрешени, но не могат да заместват или прекомерно да подпомагат основния вокал.

Според EBU целта е да се запази автентичността на изпълненията и публиката да чува основния вокал в реално време.

Край на участието под 18 години

Друга сериозна промяна е свързана с възрастта.

От 2027 г. всички участници трябва да са навършили 18 години към деня на първата си репетиция. Досега минималната възраст за участие беше 16 години.

От EBU обясняват, че промяната е насочена към по-добрата защита на младите артисти от напрежението и натоварването, свързани с конкурса.

„Водени, както винаги, от обратната връзка на нашите членове, изяснихме и укрепихме няколко области за 2027 г. Промените целят повече яснота за всички участници, по-добра защита на артистите и гарантиране на безопасна и приветлива среда, като същевременно се запази духът и почтеността на конкурса“, заяви директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн, цитиран от БГНЕС.

Актуализираните правила ще се прилагат за „Евровизия 2027“ в България.