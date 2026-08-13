Драстична промяна за Нина Добрев

Нина Добрев изненада феновете си с нова визия. 37-годишната актриса показа руса коса, с която влиза в образа на героинята си Пайпър Белинджър в предстоящата романтична комедия It Happened One Summer.
Филмът е екранизация на едноименния бестселър на Теса Бейли, а снимките в момента текат в Ню Йорк.
„Запознайте се с Пайпър. Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“, написа Добрев в Instagram, където публикува серия от кадри от снимачната площадка.
На снимките актрисата позира с новата си руса коса, а около нея се виждат част от декорите и екипа на продукцията. Добрев публикува и кадри с колегите си Гавин Ледърууд и Вирджиния Гарднър, както и с екранния си партньор Тайлър Хьоклин, който играе рибаря Брендън Тагарт.
Не е ясно дали Добрев действително е боядисала косата си или използва перука за ролята. В Instagram Stories тя самата подхрани любопитството с думите: „Никога не съм мислила, че ще бъда блондинка. Никога не казвай никога.“
От „It Girl“ до малко крайбрежно градче
Във филма Добрев играе Пайпър – популярна красавица от Лос Анджелис, която е отрязана финансово от богатото си семейство и изпратена в малко крайбрежно градче в северозападната част на Тихоокеанския регион.
Там тя се сблъсква с Брендън Тагарт – местен рибар, който не е особено впечатлен от появата на разглезената градска знаменитост.
Постепенно обаче между двамата започва да се заражда нещо повече.
В актьорския състав са още Вирджиния Гарднър и Гавин Ледърууд, който играе Фокс Торнтън – най-добрия приятел на Брендън и негов колега рибар.
Режисьор на филма е Питър Хъчингс, познат с The Hating Game.
Романът на Теса Бейли се превърна в истински хит в BookTok и е продаден в над 2 милиона копия в САЩ. Той поставя началото на поредицата The Bellinger Sisters, която включва и Hook, Line and Sinker. Трета книга от поредицата се очаква през 2027 г.