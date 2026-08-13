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Драстична промяна за Нина Добрев

Актрисата се преобрази за романтичната комедия „It Happened One Summer“ и шеговито призна: „Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“

Драстична промяна за Нина Добрев
13 авг 26 | 9:24
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Нина Добрев изненада феновете си с нова визия. 37-годишната актриса показа руса коса, с която влиза в образа на героинята си Пайпър Белинджър в предстоящата романтична комедия It Happened One Summer.

Филмът е екранизация на едноименния бестселър на Теса Бейли, а снимките в момента текат в Ню Йорк.

„Запознайте се с Пайпър. Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“, написа Добрев в Instagram, където публикува серия от кадри от снимачната площадка.

На снимките актрисата позира с новата си руса коса, а около нея се виждат част от декорите и екипа на продукцията. Добрев публикува и кадри с колегите си Гавин Ледърууд и Вирджиния Гарднър, както и с екранния си партньор Тайлър Хьоклин, който играе рибаря Брендън Тагарт.

Не е ясно дали Добрев действително е боядисала косата си или използва перука за ролята. В Instagram Stories тя самата подхрани любопитството с думите: „Никога не съм мислила, че ще бъда блондинка. Никога не казвай никога.“

Nina Dobrev Goes Blonde for It Happened One Summer

От „It Girl“ до малко крайбрежно градче

Във филма Добрев играе Пайпър – популярна красавица от Лос Анджелис, която е отрязана финансово от богатото си семейство и изпратена в малко крайбрежно градче в северозападната част на Тихоокеанския регион.

Там тя се сблъсква с Брендън Тагарт – местен рибар, който не е особено впечатлен от появата на разглезената градска знаменитост.

Постепенно обаче между двамата започва да се заражда нещо повече.

В актьорския състав са още Вирджиния Гарднър и Гавин Ледърууд, който играе Фокс Торнтън – най-добрия приятел на Брендън и негов колега рибар.

Режисьор на филма е Питър Хъчингс, познат с The Hating Game.

Романът на Теса Бейли се превърна в истински хит в BookTok и е продаден в над 2 милиона копия в САЩ. Той поставя началото на поредицата The Bellinger Sisters, която включва и Hook, Line and Sinker. Трета книга от поредицата се очаква през 2027 г.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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