Драстична промяна за Нина Добрев
Актрисата се преобрази за романтичната комедия „It Happened One Summer“ и шеговито призна: „Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“
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Актрисата се преобрази за романтичната комедия „It Happened One Summer“ и шеговито призна: „Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“
22-годишният спортист пусна необичайни фотоси
Анджелина Джоли загърби емблематичната си тъмна коса и се показа в светлорусо. Промяната е временна - за снимките на съвместния й с Брад Пит "By The S...
Кадиев, Аръков и Иван Христов пуснаха мустаци, Салич и Врачански вече са блонди