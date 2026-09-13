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Джоли се изруси

Джоли се изруси

Анджелина Джоли загърби емблематичната си тъмна коса и се показа в светлорусо. Промяната е временна - за снимките на съвместния й с Брад Пит "By The S...

31 октомври | 17:55
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