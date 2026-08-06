Холивуд попари Мадона и избра Бритни

Холивуд пренареди приоритетите си в жанра на музикалните биографии, като постави Бритни Спиърс на първо място за сметка на Мадона.

Докато дългоочакваният биографичен филм за Кралицата на поп музиката е окончателно замразен, екранизацията на бестселъра на Бритни "The Woman in Me" вече е получила пълна зелена светлина и се очертава като най-горещия проект в киноиндустрията.

Причината за застоя при Мадона се дължи на финансови неразбирателства с Universal Studios. След четири години интензивна работа по сценария, кастинга и бюджета, певицата разкри пред списание Interview, че студиото е отказало да осигури искания от нея мащабен бюджет, което доведе до колапс на преговорите.

В същото време вътрешни източници от бранша твърдят, че историята на Бритни Спиърс притежава много по-силна съвременна динамика и емоционален заряд. След 13 години под тежко настойничество, нейната съдба съчетава слава, семейно предателство, лични изпитания и прераждане - перфектната формула за истински блокбъстър, който публиката няма да има търпение да види на голям екран.