Матю Рийс: 2 „Еми“ за една вечер и 5 неща, които не знаете за него

Холивудският актьор Матю Рийс влезе в историята на наградите „Еми“, като стана първият човек, спечелил две отличия за главна мъжка роля в една и съща вечер

Той беше обявен за най-добър актьор в главна роля в минисериал за психологическия трилър The Beast in Me, както и за най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал за участието си в Widow's Bay.

Рийс определи двойния успех пред BBC Wales като „пълно преживяване извън тялото“, което „все още изглежда толкова сюрреалистично, колкото и миналата нощ“.

Той призна, че е изпитвал „абсолютен ужас“, когато е трябвало да се качи на сцената, за да получи наградите си пред свои „герои“, сред които и Гари Олдман.

А присъствието на друга холивудска легенда – Харисън Форд – го е респектирало дотолкова, че не посмял да му каже, че именно той ще озвучава легендарния му герой Хан Соло в първата уелска версия на „Междузвездни войни“.

Ето пет неща, които може би не знаете за 51-годишния актьор, който влезе в историята, и защо в момента оставя брадата си да расте толкова гъста.

1. Кариерата му почти не се случва

В началото на кариерата си Рийс бил толкова отчаян за работа, че дори обмислял да се присъедини към британската армия.

През 2000 г. той играе заедно с американската актриса Катлийн Търнър в театралната постановка The Graduate в Уест Енд.

След това обаче почти две години не успява да си намери работа. В крайна сметка се срещнал с офицер от армията, който, по думите му, бил „изключително подозрителен“ към него именно защото бил актьор. Офицерът му казал: „Ще се свържем с вас“.

Около седмица по-късно Рийс получил писмо с отказ от британската армия.

„Благодарим за интереса и успех в кариерата“, гласял отговорът.

„И аз си казах: „О, Боже мой, дори не мога да се присъединя към армията“, разказва актьорът.

2. Създава „LA Tafia“

През 2006 г. Рийс се премества в Холивуд и се обгражда с други уелски актьори, сред които Майкъл Шийн и Йоан Груфъд.

Живее заедно с родения в Нюпорт Шийн и с приятеля си от училище Груфъд. И двамата с Груфъд са учили в уелското училище Ysgol Glantaf в Кардиф.

В интервю за The Big Issue Cymru от 2003 г. Рийс разказва, че двамата почти не се виждали, въпреки че живеели под един покрив, защото и двамата били заети с работа.

Той шеговито нарекъл компанията им „LA Tafia“.

През 2012 г. пред The Independent Рийс разказва, че тримата разговаряли помежду си на уелски, мечтаели за хубави риба с картофи и гледали ръгби в британски пъб.

3. Как среща Кери Ръсел

Рийс се запознава с Кери Ръсел в Лос Анджелис през 2002 г. по време на игра на кикбол. Тогава той поискал телефонния ѝ номер.

По време на интервю в Watch What Happens Live with Andy Cohen актьорът разказва, че след срещата оставил пиянско съобщение на телефонния секретар на Ръсел, което самият той дори не си спомнял, че е записал.

Ръсел изобщо не намерила посланието за очарователно и не му върнала обаждането.

Десетилетие по-късно двамата все пак започват връзка, след като през 2013 г. се снимат заедно в телевизионния сериал The Americans.

В него те играят семейна двойка руски шпиони, а сериалът се излъчва от 2013 до 2018 г.

Рийс и Ръсел стават двойка през 2014 г., а през 2016 г. им се ражда синът Сам. Преди време Рийс разказва пред BBC, че говори на Сам на уелски, с надеждата той да разбира езика през целия си живот.

Актьорът се шегува, че възнамерява да го „принуди“ да приеме уелската култура.

Рийс е и втори баща на децата на Ръсел – Ривър и Уила.

4. Кръщава лодката си на прочуто уелско ястие

Рийс притежава дървена моторна лодка от 1939 г., която носи името на известно уелско ястие.

Тя се казва Rarebit – същото е и името на традиционно уелско ястие от подправен разтопен сос от сирене, сервиран върху топъл препечен хляб.

Пред американското предаване Today Рийс признава, че преди покупката не е осъзнавал „катастрофата, която представлява придобиването на стара дървена лодка“.

По думите му плавателният съд е „част от историята на Бруклин“ и е от същия клас лодки, който някога е притежавал и известният писател Ърнест Хемингуей.

Рийс признава, че е опитвал да продаде Rarebit, но сега се надява да работи с корабни архитекти от Brooklyn Boatworks, за да превърне лодката в нещо, което да бъде предназначено за Бруклин и Ню Йорк.

5. Уелският е първият му език

Уелският е първият език на Матю Рийс и той редовно го говори у дома си в Ню Йорк.

Актьорът посвети втората си награда „Еми“ „на великите и добри хора на Уелс, които са били също толкова важна част от възпитанието ми, колкото и всеки друг“.

„Ние сме малка, но могъща нация. Това е невероятно“, каза Рийс, след което добави на уелски „diolch yn fawr iawn“ – „много ви благодаря“.

Рийс е и човекът, който ще даде гласа си на Хан Соло – легендарния герой, изигран от Харисън Форд – в нова уелскоезична адаптация на „Междузвездни войни“. Филмът ще бъде дублиран на уелски в навечерието на 50-годишнината на научнофантастичната поредица през 2027 г.

Рийс разказа, че е видял Харисън Форд на церемонията по връчването на наградите, но не посмял да отиде при него и да каже: „Познайте какво направих току-що? Озвучих ви отново – на уелски“.

Той определи озвучаването на Хан Соло като „момент, който те завладява“, защото „Междузвездни войни“ е била „голяма част от нашето израстване“, а ролята на Форд – „легендарна“.

„Само се надявам да не тръгне след мен“, пошегува се актьорът.

Рийс разкри още, че през октомври отново ще бъде в Уелс. Той снима новата драма на BBC Dragon Slayers, посветена на сър Хари Евънс – бивш главен редактор на The Sunday Times, чийто екип от разследващи журналисти стои зад някои от най-големите журналистически разкрития през 70-те години и след това.

А причината за сегашната му буйна брада е именно ролята. Рийс я оставя да расте, за да оформи бакенбарди, подходящи за епохата, в която се развива действието на драмата.