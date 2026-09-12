Всичко за Хан Соло

Следете всички новини, анализи и коментари за Хан Соло. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Спорт Свят
Обама искал да е Хан Соло

Обама искал да е Хан Соло

Барак Обама би искал да е Хан Соло, ако можеше да избира под кожата на кой герой от "Междузвездни войни" да влезе. Американският президент припознава...

16 януари | 19:05
0 коментара
4141