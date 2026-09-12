„Междузвездни войни“ отиват на търг
Непоказвани досега скици с героите от сагата провокират фенски страсти
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Непоказвани досега скици с героите от сагата провокират фенски страсти
Националите ни върнаха вярата в държавата, изкефи се президентът Боговете слязоха от Олимп и се сляха с народа! Така може да се опише триумфалното за...
Коженото яке на легендарния космически контрабандист Хан Соло от епизода "Силата се пробужда" от хитовата поредица "Медузвездни войни" ще бъде продаде...
Барак Обама би искал да е Хан Соло, ако можеше да избира под кожата на кой герой от "Междузвездни войни" да влезе. Американският президент припознава...
Прекрасна новина за феновете на сагата Междузвездни войни - един от най-любимите персонажи - Чубака - ще се завърне в Епизод VII. Официалното потвърж...