Брамс под палката на маестро Емил Табаков в зала „България"

На 17 септември от 19:00 ч. Софийската филхармония посвещава вечерта на Йоханес Брамс – композитора, който превърна личните съмнения и вътрешните си борби в музика с необикновена сила.

Под палката на маестро Емил Табаков ще прозвучат две от върховите творби на Брамс – Двойният концерт за цигулка и виолончело и монументалната Симфония №1.

Солисти в Двойния концерт са южнокорейският цигулар Едуин Ънг Су Ким и венецуелският виолончелист Грегорио Нието. Двамата артисти, формирани от различни музикални традиции, се срещат за първи път на сцената на зала „България“.

Едуин Ънг Су Ким е възпитаник на водещи музикални институции в Сеул, Виена и Грац. Международната му кариера го отвежда на сцени в Европа, Азия и Америка, а интерпретациите му съчетават техническа прецизност, ярък темперамент и особена чувствителност към романтичния репертоар.

Грегорио Нието започва музикалния си път във венецуелската система за музикално образование El Sistema и е ученик на нейния основател Хосе Антонио Абреу. Кариерата му преминава през различни оркестри и сцени в Латинска Америка и Европа, а важна част от артистичната му мисия е представянето на латиноамериканския репертоар пред международна публика.

Брамс създава Двойния концерт през 1887 г. като жест на помирение към своя дългогодишен приятел, големия цигулар Йозеф Йоахим. Това е последната оркестрова творба на композитора – произведение, в което цигулката и виолончелото преминават от напрегнат разговор към съгласие.

Във втората част на вечерта Софийската филхармония ще изпълни Първата симфония на Брамс. Композиторът работи върху нея повече от четиринадесет години, измъчван от сравненията с Бетовен и от усещането, че трябва да продължи една почти недостижима симфонична традиция. Премиерата през 1876 г. утвърждава Брамс като един от големите симфоници на XIX век.

На пулта застава маестро Емил Табаков – една от най-авторитетните фигури в българския музикален живот. Диригент, композитор и контрабасист, той е ръководил Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР, Белградската филхармония и Симфоничния оркестър „Билкент“. Гостувал е на водещи сцени в Европа, Азия, Северна и Южна Америка и е дирижирал Националния оркестър на Франция, Филхармоничния оркестър на Радио Франс, Сеулската филхармония и Оркестъра на Московското радио „Чайковски“. Връзката му с музиката на Брамс е особено значима. Маестро Табаков е записал неговите симфонии, увертюри и „Немски реквием“, превръщайки този репертоар в една от важните линии в своята диригентска кариера.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.