Черен ден за бг рока. Отиде си култова фигура

Черен ден за българския рок. Починал е обичан барабанист с дългогодишна музикална кариера. Тъжната новина съобщи Ники Кънчев във своя фейсбук профил.

"Днес е починал барабанистът Дани Годжев! Култова фигура от родния рок живот!

Беше барабанист на “Паралел 42” от 1982-1983. После в “Импулс” през 83/84 и в “Ера” в началото на деветдесетте години.

После свиреше със Стенли, с който направиха серия супер концерти.

После със “Stonehenge”, “Монолит” и накрая “Елит” пак с Оги и Насо като в “Стоунхендж”

Нека почива в мир!", написа водещият на "Стани богат".

Данаил Годжев е български рок барабанист с дългогодишна музикална кариера. През годините е свирил в редица български групи, сред които „Импулс“, „Ера“, „Монолит“, Stonehenge и „Елит“, както и в други музикални проекти. В началото на 80-те години е барабанист на „Импулс“, а през 90-те участва и в записи на Стенли, включително в албума „Как се казваш?“ от 1994 г.

Между 1994 и 1998 г. Годжев е барабанист на рок групата Stonehenge, заедно с Огнян Цолов, Атанас Андреев и Петър Каръпски. По-късно музикантите продължават под името „Елит“. След дълго прекъсване групата възстановява концертната си дейност през 2018 г., като Годжев отново заема мястото зад барабаните.