Култов музикант, записал вечни рок хитове, обяви края
Той свири професионално от 16-годишна възраст, когато започва работа с Том Джоунс
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Той свири професионално от 16-годишна възраст, когато започва работа с Том Джоунс
Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд, беше на 77 години
Барабанистът беше с уникално чувство за хумор и бъзици
След 42 години в групата барабанистът обяви, че се оттегля от турнетата
Преди да започне музикалната си кариера се изявява като актьор
Юрий Коцев е един от основателите на музикалната група
Какво съобщиха от легендарната група
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Велко Илиев прегазен от кола, минала на червен светофар
Бившият барабанист на американската траш метъл банда Megadeath Ник Менза е починал, след като е припаднал на сцената. 51-годишният музикант е получил...
Основателят на популярната американска група Earth, Wind & Fire, певецът и барабанист Морис Уайт почина на 74 години в Лос Анджелис (Калифорния). Тъжн...
Известният барабанист на 60-те Анди Уайт е починал на 85-годишна възраст, съобщиха световните медии. Той заменя новобранеца Ринго Стар в дебютния синг...
Антъни Джейд Перо, барабанистът на Twisted Sister е починал вчера на 55-годишна възраст, съобщи сп. Rolling Stone, цитирайки изявление на групата. Му...
Александър, синът на големия Тодор Колев, отскоро е барабанист в нова хеви метъл банда. Той я сформира със свой адаш и също именит наследник - Алексан...
Фил Ръд е заподозрян в мокра поръчка, грозят го 10 години затвор
Погребението на музиканта(втори от ляво на дясно на снимката) е днес