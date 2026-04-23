България загуби легендарен музикант. Починал е барабанистът на легендарната рок група "Конкурент" Ставри Ставрев.

Тъжната новина съобщи водещият Ники Кънчев:

"Днес много млад ни е напуснал дългогодишният барабанист на рок легендите "Конкурент" Ставри Ставрев!

Ставри е роден през 1961 година, свиреше с "Конкурент" в няколко периода: от 1990 до 1992, после се върна през 1996 до 2000 и накрая от 2008-до 2016 в едни от най-силните години на бандата. Беше и в други групи като "F.D.B"., "Pace Ride" и "Crazy Hearted Lovers".

Беше с уникално чувство за хумор и бъзици, прякорите му бяха "Животното", "Машината" и "Старият рокер".

Идолите му бяха Томи Олдридж от "Уайтснейк" и Нийл Пиърт от "Ръш"!

Почивай в мир, Машино!"

