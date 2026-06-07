IBIZA. Comes To You идва на Vidas Art Arena

Това лято лудите партита IBIZA. Comes To You идват на Vidas Art Arena, за да ни пренесат на онова място, където танците и музиката не спират, във вечерите, които никога не искаме да свършват. Само след броени дни стартира новата поредица събития IBIZA in the park, която през летните месеци ще докара жегата и бийтовете от средиземноморския остров право в Борисовата градина.
На 13 юни от 17:00 ч. ще може да се потопите в една уникална атмосфера с първото издание на IBIZA in the park на Vidas Art Arena. Билети може да намерите в мрежата на Ticket Station от днес на цени от 10 евро, като ще се продават и на място на цени от 15 евро. А за дамите - входът е свободен!
През най-горещите месеци партитата от поредицата IBIZA. Comes To You ще предложат различни издания и подбрана музика за всички хора, които които търсят истинско музикално преживяване - не защото е модерно, а защото стандартното вече не е достатъчно. Събитията ще приключват половин час преди старта на мачовете от Световното първенство по футбол, които ще бъдат излъчвани на голям екран на територията на Vidas Art Arena.
Това е музикален формат, вдъхновен от енергията, атмосферата и свободата на Ibiza, пресъздадени чрез собствена интерпретация и идентичност. Проектът не се стреми да копира Ibiza, а да пренесе онази атмосфера и емоции, които правят мястото емблематично - свободата и усещането, че присъстваш на нещо различно.
Музиката е селектирана специално за проекта, като включва и авторски продукции, създадени за хора, които търсят нещо повече от стандартното. Сетовете ще минават от Afro House, Latin House, през Ethno до Melodic House. Мелодична, танцувална и заредена с емоция, музиката е създадена за среда, в която звукът, атмосферата и публиката се превръщат в едно цяло.
Всяко издание носи различен характер, влияния и енергия, но запазва една обща нишка - усещането от най-силните музикални моменти на Ibiza, пресъздадено в сърцето на Борисовата градина под открито небе.
Това е повече от парти. Това е ново усещане.
Актуална информация за събитията на IBIZA in the park може да следите на страницата на Vidas Art Arena във фейсбук и инстаграм, както и на уебсайта www.vidasartarena.bg
Билети за събитията може да намерите в мрежата на Ticket Station от днес на цени от 10 евро, като ще се продават и на място на цени от 15 евро. А за дамите - входът е свободен!
Пълната програма по дати:
13 юни - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
26 юни - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
4 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
11 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
18 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
31 юли - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
7 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
16 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
30 август - DJ PARTY IBIZA. COMES TO YOU
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