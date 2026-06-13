IBIZA. Comes To You идва на Vidas Art Arena
Атмосферата и енергията на Ibiza се пренасят в Борисовата градина още на 13 юни и ще продължат цяло лято
Следете всички новини, анализи и коментари за VIDAS ART ARENA. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Атмосферата и енергията на Ibiza се пренасят в Борисовата градина още на 13 юни и ще продължат цяло лято
Шоуто на легендата на трип-хопа се мести на открито на Vidas Art Arena
На 22 юни Vidas Art Arena ще събере две различни, но силно емоционални музикални вселени
Те ще представят на българската публика вечер, която ще надхвърли формата на обикновен концерт
Ще учем най-големите хитове от края на миналия век на 11 юни
На 27 май създателите на любимия едноименен български мюзикъл ще направят официално представяне на книгата
Любимата алтернативна група от 90-те забива на 10 юни на малката сцена в Борисовата градина
Групата от Луисвил зарадва своите български почитатели с размазващ сетлист от 15 песни
Knocked Loose, Last Hope и Expectations излизат тази вечер на сцената в Борисовата градина
Сърцето на Борисовата градина ще се превърне в най-големия парк с надуваеми атракциони на Балканите по време на второто издание на The Big Garden Fest...
Един от най-разпознаваемите гласове на съвременната музика идва в София
Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август
Българската публика ще чуе за първи път на живо емблематичния хит на американския изпълнител на 22 юни на Vidas Art Arena
Малката сцена посреща на 1 август две от най-интересните имена на съвременния метъл
Програмата на шестото издание на фестивала е вече напълно оформена
На 29 август хеви метъл легендите ще забият на Vidas Art Arena
Хардкор сензацията от Луисвил идва на 11 май на малката сцена на Vidas Art Arena с новия албум „You Won’t Go Before You’re Supposed To“
На 27 и 28 юни 2026 г. Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще се превърне в епицентър на живата музика
На 30 май малката сцена на Vidas Art Arena ще бъде домакин на специална вечер
И “Pink Floyd History” влязоха в афиша