"Книгата на мечтите" вече и с илюстровано издание

Пат и Люси – главните герои от света на „Карнавала на мечтите“, които не спират да вярват, че мечтите се сбъдват, оживяват на красивите илюстровани страници на книжното издание на „Книгата на мечтите“. Това е естествено продължение на оригиналната идея на Ана Дончева и Ралица Мерджанова и едноименния авторски български мюзикъл. Представянето на книгата ще се проведе на 27 май от 18:00 ч. на Vidas Art Arena, ресторант Neighbours in the Park.

На 27 май публиката ще има възможност да се срещне с автора на книгата Ралица Мерджанова и нейния илюстратор Цвета Петрова, които ще представят още по-заинтригуващо света на Пат и Люси. Създателите на оригиналната идея – Ана Дончева и Ралица Мерджанова, Радостина Николова – основател и собственик на издателство „Мармот“, както и изпълнителният директор на Fest Team – Стефан Еленков, ще разкажат за пътя на една история и за това как тя сменя своите форми. Водещ на разговора ще бъде журналистът и предходна любима водеща на „Преди обед“ Деси Стоянова.

Книжното издание идва като своеобразно продължение на мюзикъла „Книгата на мечтите“, поставен за първи път през 2023 г. от Fest Team и Dance Station. В спектакъла, който имаше няколко успешни издания, участват над 70 артисти, сред които актьори, певци, танцьори и циркови артисти. В него се съчетават няколко изкуства в едно цялостно сценично преживяване, което всеки път пълни залите.

На красиво илюстрованите страници отново оживява историята за малкото момче Пат. Израснало на улицата в бандата „Опасните“, то попада в „Карнавала на мечтите“ и там среща Люси, дъщерята на Съдържателката на Карнавала, която тренира за цирков артист тайно от майка си. Заедно двамата преминават през различни приключения и успяват да променят не само собствените си съдби, но и тези на хората около тях.

В центъра стои самата „Книга на мечтите“ – заключена с катинар и изписана със златни букви. В нея се вписват великите циркови артисти и техните номера, но Книгата не приема всяко име, а избира сама. Точно тук се крие разковничето на историята – че мечтата има душа и сама разпознава своите хора.

Финалните страници на изданието са подарък към всеки един читател да извърви „пътя“ на сбъдване на една конкретна мечта с помощта на „Твоята Книга на мечтите“. Това са насочващи въпроси и задачи за деца, разработени от автора и педагогически консултант проф. дпн Яна Мерджанова. Книгата, подходяща за деца над 7 години, е продуцирана от Fest Team, а издаването и визуалното оформление са поверени в ръцете на Радостина Николова и нейния екип в издателство „Мармот“.

Представянето на илюстрованото издание ще се проведе на 27 май от 18:00 ч. на Vidas Art Arena / ресторант Neighbours in the park (откъм езерото с лилиите). Вход свободен.

„Книгата на мечтите“ вече ви очаква в сайта на издателството, а до броени дни и в книжарниците в страната.

