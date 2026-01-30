Илияна Йотова: Читалищата са жива памет и поглед напред

Над век и половина българските читалища са едновременно пазители на националната памет и пространство, в което се раждат идеи за бъдещето. Това подчерта държавният глава Илияна Йотова в поздравление до читалищните дейци по повод 170 години от създаването на организираното читалищно дело в България и учредяването на Съюза на народните читалища.

По думите на президента тази годишнина бележи една от най-светлите и устойчиви традиции в духовната история на страната. Читалищата, посочва Йотова, не просто съхраняват културното наследство, а предават ценностите на българската идентичност между поколенията, като остават място за просвета, култура, родолюбие и активен обществен живот.

В приветствието си държавният глава определя българското читалище като уникален национален феномен, възникнал като естествен отговор на стремежа към знание и духовна свобода. Йотова припомня създаването на първите народни читалища в Свищов, Лом и Шумен, които и до днес са символ на възрожденския дух и на усилието за културно и обществено пробуждане.

Президентът приветства и богатата програма, посветена на годишнината, както и инициативата за създаване на Национален представителен организационен комитет с участието на утвърдени личности от сферата на науката, образованието и културата. Според Йотова това е ясен знак, че читалищното дело запазва своята жизненост и обществен авторитет и в съвременна България.

Поздравителното писмо е адресирано до председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов, като в него държавният глава подчертава, че читалищата остават незаменим духовен мост между миналото, настоящето и бъдещето на българското общество.

