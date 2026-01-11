Отиде си най-големият майстор на сензации

Светът се раздели с една от най-противоречивите и влиятелни фигури в популярната култура на ХХ и XXI век. Швейцарският писател и „баща“ на теорията за древните астронавти Ерих фон Деникен почина на 90-годишна възраст в събота след кратък престой в болница в Унтерзеен, близо до Берн. Новината беше потвърдена от неговия офис и от семейството му пред международните агенции.

От хотелски управител до световна сензация

Роден през 1935 г., Деникен започва кариерата си далеч от науката – като готвач и хотелски управител. Но през 1968 г. публикува книгата, която променя живота му и създава глобален феномен: „Спомени от бъдещето“ (Chariots of the Gods?). Тя се превръща в международен бестселър и поставя началото на цяла индустрия от книги, филми, телевизионни поредици и конспиративни теории.

В нея Деникен твърди, че древните цивилизации – египтяни, маи, инки, шумери – са били посетени и повлияни от извънземни същества, които хората са възприемали като богове. Той посочва като „доказателства“ пирамидите, Стоунхендж, линиите в Наска и множество артефакти, които според него са твърде сложни за времето си.

Човекът, който направи извънземните част от масовата култура

Деникен не просто пишеше книги – той създаде културен мит.

Неговите идеи вдъхновиха филми, документални поредици, телевизионни шоута като Ancient Aliens, а режисьори като Ридли Скот открито признаваха влиянието му върху свои проекти.

Той публикува над 40 книги, продадени в повече от 70 милиона копия по света.

Създаде и „Mystery Park“ в Интерлакен – тематичен парк, посветен на загадките на древните цивилизации и предполагаемите им контакти с извънземни.

Скандален, оспорван, но неизменно популярен

Научната общност отхвърляше твърденията му като ненаучни, спекулативни и често манипулативни. Археолози и историци многократно опровергаваха тезите му, но това не намали популярността му – напротив, направи го още по-интересен за масовата публика.

Деникен беше непримирим. До последните си години изнасяше лекции, поддържаше активен YouTube канал и обсъждаше теми, вариращи от древни богове до въпроса дали извънземните имат полови органи, подобни на човешките – провокация, която му носеше и критики, и милиони гледания.

Последните години и последното послание

В интервюта през последното десетилетие Деникен твърдеше, че човечеството е на прага на „нов контакт“ с извънземни цивилизации.

„В следващите десет години светът ще срещне извънземни – и това ще бъдат красиви срещи“, казва той през 2018 г. пред швейцарския „Блик“.

Той вярваше в това до последно.

Наследството на един „еретик“

Ерих фон Деникен ще остане в историята като човек, който:

превърна идеята за древни астронавти в глобален феномен

вдъхнови поколения писатели, режисьори и търсачи на мистерии

постави под въпрос официалните научни обяснения

създаде нов жанр – смесица от археология, фантастика и митология

Независимо дали го приемаме като визионер или като майстор на сензациите, едно е сигурно:

той промени начина, по който милиони хора гледат на миналото – и на звездите.

