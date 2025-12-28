Внезапно почина обичан български писател

Миналата вечерт е починал писателят Росен Антов, известен като Дивак Турлак. Новината беше съобщена на неговия профил във Фейсбук от сина му.

Скръбната вест дойде като шок за неговите последователи в мрежата и мнозина първоначално помислиха, че е възможно да е лоша шега. Новината, обаче, беше потвърдена от журналиста Крум Савов, който написа: „За съжаление, тъжно е, но истина. Току що говорих със сина му...“

