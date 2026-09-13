Внезапно почина обичан български писател
Той бе известен с псевдонима Дивак Турлак
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Той бе известен с псевдонима Дивак Турлак
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Стриптизьор от Перник е починал внезапно след нелеп инцидент. Това съобщава zapernik.com и уточнява, че близките и приятелите на Кирил Димитров – Карл...