Костадина Костова представя официално „Трифена“ в София
На 2 октомври от 18:30 авторката ще очаква своите читатели в Art Club Diplomat, за да се пренесем за...
Визуалният спектакъл предизвика силен интерес както сред публиката на място, а също и в социалните м...
3D мапинг шоу в центъра на столицата ще напомни, че битката за свобода никога не свършва
За изключителни постижения в областта на литературата и есеистиката
Абсолютният бестселър е преведен на 37 езика и е с над 1 200 000 тираж
Напоследък са се нароили много хора, които като че ли искат повече да ни разделят, отколкото да ни о...
Пред НДК започна Пролетният панаир на книгата
Ран Босилек и Слави Клашъра са сред най-обичаните български автори
Смятан е за последния представител на златното поколение латиноамерикански писатели
Авторката на хитовия роман „Риалити“ ще представи „ЕЛА,ЕЛА“ пред софийска публика на 10 април
Българистични центрове от Европа канят за срещи и обсъждания съвременни български автори
Събитието е на 24 март в Книжен център „Гринуич“
Книгата е написана в съавторство с Албена Атанасова
Агенцията представлява големи имена като Джоджо Мойс, Антъни Хоровиц, Ан Патчет, Луси Фоли, Саймън Б...
„Разкриваме убийства“ е динамичен, заплетен и забавен роман, който попада в рамката на криминалния ж...
Чиито книги очароваха милиони читатели
Благотворителната организация представлява гласа на литературата във Великобритания
„Сивият вълк“ е деветнайсетият роман от бестселър поредицата „Разследванията на инспектор Гамаш“
Мария Пеева (Мама Нинджа) се завръща с нов криминален роман, който държи в напрежение до последната...
От автора на „Стив Джобс“ и „Леонардо да Винчи“ Уолтър Айзъксън идва изненадващо личната история на...