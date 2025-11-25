Виктория Бешлийска пуска колекционерско издание на дебютния си роман „Глина“

Пет години след публикуването на „Глина“ – романа, който се превърна в литературен феномен и спечели престижни награди като „Избор на книжарите“ на книжарница „Хеликон“ за 2021 г., „Книга на 2021 г.“ на предаването на БНТ „Библиотеката“ и европейската награда за дебют „Еврокон 2021“, Виктория Бешлийска и издателство „Софтпрес“ отбелязват годишнината с колекционерско издание.

Специалната книга е с твърди корици, цветни порезки и с уникална номерация на всеки екземпляр, която показва поредността от общия лимитиран тираж.

„Глина“ продължава да живее в сърцата на читателите и да достига до нови, които също се влюбват в историята. С гордост отбелязваме, че романът вече има тираж от 120 000 и продължава и да е една от най-продаваните книги у нас – споделя управляващият директор на „Софтпрес“ Милена Стефанова. – Специалното колекционерско издание е нашият начин да благодарим на хората, които превърнаха книгата в събитие.”

„Встъпвайки отново в света на „Глина“, почувствах, че искам да дам нещо ново на историята за бусинските майстори грънчари от 17-и век. Нещо от енергията на годината, в която излиза това специално издание. Приемете го като подарък към романа и към всеки встрастен в него – пише Виктория Бешлийска в новия преговор на книгата и разкрива идеята зад ексклузивния епилог – пролог в изданието. Неслучайно озаглавен така, новият текст в „Глина“ отразява авторовото разбиране, че „в художествената литература няма „минало“, а по-скоро съществува единно поле от образи, теми и сюжети, които трептят в очакване за проявление“ и че „както и в живота, краят на една приказка е начало на друга.“

Дали това означава, че ексклузивният текст в колекционерското издание на „Глина“ отваря вратата към нова история и нов роман? Предстои да разберем.

Специалното издание вече може да бъде поръчано на www.soft-press.com. То е в ограничен тираж и ще бъде разпространявано до изчерпване на количествата.

