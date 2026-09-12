Виктория Бешлийска пуска колекционерско издание на дебютния си роман „Глина“
Луксозното издание е с лимитиран тираж, уникална номерация на всеки екземпляр, нов предговор и нов ексклузивен епилог - пролог
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Луксозното издание е с лимитиран тираж, уникална номерация на всеки екземпляр, нов предговор и нов ексклузивен епилог - пролог
Ивета Стоянова завършва Художествената академия в София. От 1990 година живее в Кърджали, преподава в училището по изкуствата "Владимир Димитров-Майст...
София. Гърнета от глина, фигури от нетъкана вълна и още куп произведения на изкуството направиха сръчните ръчички на хлапетата от детския музейно-обра...