Канина Крисалис раздава автографи в НДК

Канина Крисалис ще раздава автографи в НДК, където във вторник започва поредното коледно издание на Панаира на книгата. Според критици и читатели „Нектар“, дебютният роман на младата авторка, вече е сензация. Тя ще подписва елегантното издание на Локус пъблишинг на 14 декември. Главната героиня в „Нектар“ е Айла, чиито живот е белязан с лъжи, наркотици и нощи, които трябва да бъдат забравени. Една сутрин тя се събужда полумъртва в болница - тялото ѝ е съсипано, паметта ѝ е разкъсана. Не си спомня коя е Селен, сестрата, за която всички твърдят, че съществува. Следите я водят към най-мрачните кътчета на Солун: изоставена водна кула, мотел, пълен с гангстери, блато, където всичко гние. Колкото по-дълбоко копае, толкова повече собственото ѝ съзнание се разпада. Ако не открие истината на време, ще изгуби не само сестра си, но и себе си. „Нектар" не робува на жанрове, съчетава мистерия и магически реализъм. Изследва паметта, травмите и неуловимите пластове на идентичността, но и дебатира реалността и връзката между сестри. "Наложи ми се да напиша тази книга, защото не можех повече да я нося в себе си. Тя ме разкъсваше отвътре. Нямах избор", признава Канина Крисалис.

Калина Панайотова е доказано интересна личност, завършила е Американския университет и интензивна програма по творческо писане в Университета в Бостън. Живее в София и предпочита да публикува с псевдонима Канина Крисалис, за да позволи на творбата й да говори на публиката без условности. „Нектар“ се отличава с дръзко писане, каквото се среща рядко в съвременната ни литература. Стилът съчетава свобода, действието е сгъстено на макс, а авторката анализира без компромиси болезнените не само за нашето общество теми. „Нектар“ ще излезе в още няколко държави и се обсъжда за екранна адаптация. Неслучайно влезе в престижната бестселър класация на най-голямата световна онлайн търговска платформа и се нареди в Топ 100 на най-продаваните заглавия в категориите "Любовна художествена литература" и "Художествена литература: мистерии, трилъри и съспенс" сред Елиф Шафак и Джеймс Фрей. За да бъде в класацията на Amazon, която е изключително динамична и променлива, книгата трябва да е заедно с поне 100 налични други и да заема най-високо или много високо място по продажби (Best Sellers Rank).

"Нектар" вече е продаден в хиляди копия на български и английски език, предизвиквайки силен международен интерес. Започналите премиерни представяния в Европа още веднъж потвърждават успеха на Канина Крисалис. Аликс Е. Хароу, носител на наградата "Хюго" и автор на "Десетте хиляди врати на Януари", пише в рецензията си: "Невероятно силно първо впечатление — книгата наистина те грабва. Кинематографична и незабравима по най-добрия възможен начин." Корицата е на белгийския художник и визуален творец Фабиан Аертс - мултидисциплинарен артист, работещ в сферата на 3D дизайна, дигиталните изкуства и анимацията. Работата му се отличават с кинематографична визия и силно въздействащи образи, които напълно допълват атмосферата на романа.

Калина Панайотова заразява със страстта си към писането и мениджъри в най-големите IT компании в България, които обучава в магията на словото, с което „може да се достигне до най-безценните кристали“.

