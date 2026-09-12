HONGQI направи предпремиерен дебют с два от моделите си на „Гала в София“ на Соня Йончева
През следващите месеци предстои и официална премиера на HONGQI и всички модели, които марката ще предлага в България
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През следващите месеци предстои и официална премиера на HONGQI и всички модели, които марката ще предлага в България
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