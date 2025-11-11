Приятна изненада зарадва Никола Цолов

Българският пилот Никола Цолов ще направи своя дебют във Формула 2 още този сезон, съобщиха от отбора на Campos Racing. 18-годишният състезател ще участва в последните два кръга на шампионата - в Катар и Абу Даби.

"Горди сме да обявим, че Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 с нашия отбор за последните два кръга", заявиха от Campos.

Ръководителят на тима Адриан Кампос определи това като отлична възможност за българина да се адаптира към по-високата категория:

"За Никола това е фантастичен шанс да започне адаптацията си в реални състезателни условия. Работим усилено, за да бъде напълно подготвен за Лусаил."

"Приятна изненада е да дебютирам във Формула 2 още тази година. Благодарен съм на Campos Racing и Red Bull за доверието и възможността. Работих много и се чувствам готов за тази стъпка", сподели Цолов, който ще използва стартовете като подготовка за сезон 2026.

