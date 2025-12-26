Мегалукс. Скъпите играчки на Кристияно Роналдо СНИМКИ

Кристиано Роналдо е най-богатият футболист в света. Вече прехвърлил 40-те години той не спира да впечатлява с изявите си на терена. Но португалеца не е само футболна звезда, а също и предприемач и любител на лукса. Скъпи вили, коли за милиони, уникални часовници. Всичко това е част от живота на голаджията. Ето и част от любимите му играчки:

1. КОЛЕДЕН ПОДАРЪК

Кристиано Роналдо е известен с това, че е безкомпромисен по отношение на диетата и тренировките си. Португалецът си позволява малко развлечения. Извън терена обаче звездата на Ал Насър си позволява някои луксозни разходи (да ги наречем така...). Доказателство за това е последната му покупка: две вили на остров Нуджума в Саудитска Арабия. Коледен подарък на стойност около 8 милиона евро. И двете къщи са достъпни само с лодка или хидроплан по Червено море. Но Роналдо си е позволил и други (скъпи) удоволствия.

2. ВИЛАТА НА МАДЕЙРА

Остров Мадейра е очевидно специално място за Кристиано Роналдо. Нападателят на Ал Насър е роден във Фуншал, столицата на португалския остров, на 5 февруари 1985 г. Тук той е построил вила на стойност 7,2 милиона евро. Луксозната къща разполага с футболно игрище, два басейна, един закрит и един открит, и джакузи. Роналдо прекара в тази резиденция трудните месеци на пандемията от Covid-19 през 2020 г.

3. ВИЛАТА В МАРБЕЯ

През 2019 г., по времето, когато играеше за Ювентус, Кристиано Роналдо купи вила в Марбея, Испания. Къщата има четири спални и веранда за хранене на открито. Тя е част от имението „La Resina Golf & Country Club“ и се радва на прекрасна гледка към Средиземно море. Цената ѝ е около 1,5 милиона евро.

4. КЪЩАТА В КИНТА ДЕ МАРИНЯ

През юни 2025 г. Кристиано Роналдо закупи внушителна вила в Португалия. Имотът се намира в Кинта де Мариня, местност в региона на Кашкайш. Става въпрос за триетажна сграда с площ от над 2700 квадратни метра, включително басейна. Къщата се радва на прекрасна гледка към Атлантическия океан, но и на гараж, който може да побере до 20 автомобила. Изглежда, че Роналдо е похарчил около 11 милиона евро за тази вила, но къщата може да е струвала още 10 милиона за промените, които е поискала съпругата му Джорджина Родригес.

5. СКЪПИТЕ КОЛИ

Кристиано Роналдо е известен любител на бързите коли, въпреки че португалецът не обича да кара своите бижута. Той счита суперколите за колекционерски предмети. Неговият автомобилен парк е наистина огромен. В него има уникални модели като Bugatti 110, хиперкола, произведена в само 10 екземпляра и оборудвана с W16 четиритурбо двигател с 1600 к.с. От френската марка той е купил и Veyron и Chiron. Сред последните му покупки се откроява Rolls Royce Cullinan, първият SUV, произведен от британския производител. Най-голямата странност е свързана с превозното средство, което е избрал, за да ходи на тренировки: не някаква си кола, а луксозна Bentley Flying Spur. Тоест седан с 550 конски сили.

6. ИТАЛИАНСКИТЕ КОЛИ

Колекцията от автомобили на Кристиано Роналдо включва и няколко италиански модела. Нападателят си е купил Ferrari F12 Tdf. Произведена в 799 екземпляра, тази берлинета се гордее с мощност от 780 к.с., осигурявана от V12 двигател. По време на дългия си престой в Реал Мадрид, португалецът си е купил и синя Ferrari LaFerrari с черен покрив от фибростъкло. Когато играеше в Ювентус, Роналдо разшири колекцията си с SP2 Monza. Стойността на един от 499-те произведени автомобила е 1,6 милиона евро. Едно бижу с 810 к.с. Кристиано обича и продуктите на Lamborghini. От италианската марка той си е купил Aventador. Купето се задвижва от двигател с 700 конски сили. Веднага след това си е купил и Urus. SUV-ът може да разчита на мощност от 650 конски сили. Освен това Кристиано е избрал и специален модел, произведен от Maserati: GranCabrio. Не е известно точно какъв е типът двигател, избран от португалеца.

7. ЧАСОВНИЦИТЕ

Часовниците също са част от света на Кристиано Роналдо. Последната му придобивка е Franck Muller Cintreé Curvex Tourbillon на стойност 1,4 милиона евро. Но португалецът обича разнообразието и с времето е носил и други също толкова важни модели, като Rolex Daytona от жълто злато с диаманти, инкрустирани върху индексите. Освен това Роналдо се е появявал с Rolex GMT Master II „Ice” на ръката, изработен изцяло от бяло злато и покрит с диаманти.

8. РЕСТОРАНТИТЕ

Кристиано Роналдо е и предприемач. Португалецът се впусна в света на ресторантьорството. Заедно с бившия тенисист Рафаел Надал и певеца Енрике Иглесиас, той създаде Tatel, верига ресторанти в Испания, Мадрид и Ибиса, но също и в САЩ, с оперативна структура в Маями. Освен това Роналдо е и акционер в Zela. Тази верига също е в Ибиса, но също и в Лондон, Великобритания.





