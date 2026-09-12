Всичко за Кристияно Роналдо

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Селфито с Роналдо - 5 лева

Селфито с Роналдо - 5 лева

На феновете на Кристияно Роналдо вече няма да се налага да нахлуват на терена и да го гонят по улиците, за да се снимат с него. Мегазвездата направи с...

14 август | 11:50
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