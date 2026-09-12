Мегалукс. Скъпите играчки на Кристияно Роналдо СНИМКИ
Скъпи вили, коли за милиони, уникални часовници
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Скъпи вили, коли за милиони, уникални часовници
Звездата на ПСЖ навърши 24 г. преди дни
На интересно място е забелязан мениджърът му
Заради скандалното ву напускане на стадиона снощи
Звездата на Ювентус е поискал да мине нови изследвания
През изминалата година той е спечелил над 100 млн. евро от своя бранд
Човекът с най-много последователи в социалната мрежа "Инстаграм" Кристиано Роналдо отправи послание към света
Звездата я финансира заради домашните грижи
Роналдо се разписа за 3:0
На феновете на Кристияно Роналдо вече няма да се налага да нахлуват на терена и да го гонят по улиците, за да се снимат с него. Мегазвездата направи с...
Ню Йорк. Американският инструктор по фитнес Кристофър Ренци е спрял продажбите на мъжко бельо с марката CR7 на звездата на Реал Мадрид Кристияно Ронал...
Мадрид. Изпълнителният директор на "Манчестър Юнайтед" Дейвид Гил е в Мадрид, за да се види с Кристияно Роналдо, разкри "Дейли Мейл". Двамата са били...