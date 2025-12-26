Спорт

Мбапе се появи в Мароко. Ще подкрепя свой приятел

Той пристигна по покана на Хакими и ще бъде придружен от цялото си семейство

Снимка: Клубен сайт на Реал Мадрид
26 дек 25 | 14:33
Фатме Мустафова

Суперзвездата на световния футбол – Килиан Мбапе, пристигна в Мароко, за да гледа на живо Купата на африканските нации. Френското издание L’Equipe предупреждава, че нападателят на Реал Мадрид е конкретно в Африка заради добрия си приятел Ашраф Хакими.

Пред бранителя и родината му предстои двубой с Мали в събота. Впечатление прави, че за въпросната страна се подвизава нападателят на Левски Мустафа Сангаре, но той не попадна в плановете за турнира в Мароко.

Мбапе пристигна в Мароко по покана на Хакими и ще бъде придружен от цялото си семейство. Двамата са добри приятели от Париж, където изиграха 109 мача заедно.


Автор Фатме Мустафова

