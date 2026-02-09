Левски разкара ненужен играч

Левски и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба. Бразилецът видимо не се ползваше с особено доверие от Хулио Веласкес, като започна в едва пет мача от шампионата като титуляр през този сезон.

Нападателят направи своя дебют за Левски на 17 февруари 2024 година при победата като гост над Пирин с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара и дебютния си гол при победата с 4:0 над Арда на стадион „Георги Аспарухов“. Със синята фланелка той записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

„ПФК „Левски“ благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи“, написаха „сините“.

