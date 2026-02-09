Проблем. Ще се класира ли Ливърпул в Шампионската лига

Джейми Карагър очаква Ливърпул да не успее да се класира за Шампионската лига, след като загуби от Манчестър Сити.

Поражението остави "червените" на четири точки зад петия Челси. При лош резултат срещу Съндърланд, момчетата на Арне Слот могат да пропаднат до деветото място.

"Трябва да има огромно подобрение във формата, защото отборите пред тях се намират в страхотна кондиция. Това беше неприятна загуба.

Ако погледнем към класирането, виждаме дълъг път до топ 5 и местата, които дават право на участие в Шампионската лига. Има голяма дупка. Може да се реваншират, но Ливърпул трябва да се представи на ниво в другите два турнира, за да спаси сезона.

Собослай няма да играе срещу Съндърланд, а има проблем и в дясната част на защитата. През голяма част от сезона бяха допускани грешки, които изглеждат невероятни от такива играчи. Ван Дайк срещу Борнемут, Алисон срещу Сити.

Слот трябва да вземе важни решения за играчите в предни позиции. Ако Ливърпул продължи да играе по този начин, не виждам как ще стигне до Шампионската лига. Независимо какво реши Слот, нападението на тима не се представя на ниво.

Никога не изглеждаше достатъчно стабилно и контролиращо събитията. Пред Ливърпул има дълъг път, докато достигне до местата, които дават право на участие в Шампионската лига."

