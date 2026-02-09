ЦСКА реши гафа с Пастор

От ЦСКА излязоха с официално изявление по повод инцидента с футболиста Дейвид Пастор. Ръководството съобщава, че клубът оказва пълно съдействие на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства около случилото се.

В позицията се подчертава, че подобно поведение е недопустимо за състезател на клуба и че спазването на закона и обществения ред е задължително за всички футболисти, треньори и служители. От ЦСКА заявяват, че не толерират действия, които противоречат на клубните ценности, и ще приложат разпоредбите на вътрешния правилник.

От клуба допълват, че вече са предприети съответни мерки спрямо Пастор, като отново акцентират, че подобни прояви са неприемливи и очакват футболистите да показват отговорност както на терена, така и извън него.

