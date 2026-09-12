Крисия с голям гаф след раздялата с Никола Цолов
Очевидно трябва да си научи уроците
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Очевидно трябва да си научи уроците
в каква визия даде прогнозата в ефир
Като изписваха програмата за трите следващи кръга
Борис Бонев се сети след дъжд качулка
От клуба излязоха с официално съобщение
Той нееднократно е заявявал, че в шоуто, което води, не се търсят правилни, а първосигнални отговори
Правописни грешки, предизвикващи изненада
Къде пратиха депутат от телевизията
Водещ допусна меловка грешка на езика
Лора Инджова се включи с над 30 минути закъснение
Сензационно разкритие за "Игри на волята"
Вергов е прав, а Вие, от Btv, въобще не трябвше да излъчвате акробата, пишат в социалните мрежи
Свързан със Светослав Вуцов
Оказа се обаче, че далеч не е единствената
Чутовен гаф в социалните мрежи
В предаването се включиха топ водещи на bTV
Говори Рафи Бохосян
Той пък се разплака пред всички
Той се отнася за спецчастите на армията ни
МРРБ учеличава кадрите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/