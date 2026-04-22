Голям гаф с времето на Никол Станкулова

По къса червена рокля Никол Станкулова представи тази вечер прогнозата за времето по Нова телевизия.

Синоптичката говори за априлския сняг, който падна в Родопите, докато е с лятна визия.

Станкулова предупреди, че утре сутрин температурите може да паднат до 0 градуса, а на много места в страната ще бъдат в диапазона 2-3 градуса.

През деня температурите може да стигнат до 17 градуса, но заради вятър от север усещането ще е за много по-хладно време.

