Голям гаф с времето на Никол Станкулова
в каква визия даде прогнозата в ефир
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в каква визия даде прогнозата в ефир
Тя разказа впечатляваща случка от Банско
Звездната синоптичка на Нова разгледа изложбата на куратора Стефан Стоянов в „Графикарт“
Купеста облачност очакваме следобед около планините, като на запад на места е възможно да превали
Не е ясно точно къде е синоптичката
Ще се радваме на повече слънчеви часове
От четвъртък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево
Какво ни чака през следващите дни
Тя открехва завесата и споделя за първите си моменти пред екрана
Синоптичката стана част от екипа на Гала, когато роди първото си дете
Отново е в НОВА
Какво се случи
Притесняваме донякъде, че имам две малки деца със свой ритъм, призна красавицата
Синоптичката се страхувала за мястото си в „На кафе”
Синоптичката роди втората си рожба
Лора Крумова и Деси Банова се завръщат, Никол и Гери за втори път излизат заедно по майчинство
Синоптичката е невредима
За произшествието разказа Гала
Синоптичката показа коремчето в мрежата
Синоптичката се покая, че без да иска засегна възрастта на шефката си