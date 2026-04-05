Никол Станкулова се увлече по съвременно изкуство

Никол Станкулова се появи в нова роля сред елитни представители на актуалната художествена сцена. Звездната синоптичка на Нова телевизия се оказа почитател на съвременното изкуство.

Международният куратор Стефан Стоянов, който работи на три континента, и известният изкуствовед Мария Василева

Тя разгледа с огромен интерес отличната експозиция „Възможни светове“ в столичната галерия „Графикарт“ и подробно разпита международния куратор Стефан Стоянов за авторите - Габриела фон Хабсбург, Йоан Сбърчиу, Людмил Георгиев, Нури Кузуджан, Дефне Джемал и още петима артисти от Балканите и Европа. Елегантната и комуникативна дама не скри любопитството си към различните жанрове - живопис, графика, рисунки, скулптури. Творбите, които изследват вечните теми - времето, пространството, градската среда, общуването, връзката ни със света, са откровена абстракция. „Тъкмо това предизвиква“, коментира Никол Станкулова.

Людмил Георгиев е графикът, чиито прецизно изградени композиции от линии и геометрични форми създават динамични визуални вселени

„Поканих тези творци, защото днес те неуморно се стремят да уловят смисъла на съществуване чрез нов визуален език, труден за непосредствено възприемане, но напълно заслужаващ усилието да бъде видян и преживян.“, добавя Стефан Стоянов, творчески директор на Sofia Art Fair.

