Камелия Тодорова украсява с гласа си Аполония днес
Цял ден пиршества за душата в Созопол
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Цял ден пиршества за душата в Созопол
Хората използват цветовете, за да украсяват пространствата си от стотици хиляди години
Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Над 200 произведения пристигат в „Шипка“ 6
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
Над 130 шедьоври търсят своите нови собственици
Звездната синоптичка на Нова разгледа изложбата на куратора Стефан Стоянов в „Графикарт“
Децата не приемат авторитета по подразбиране, трябва да си го заслужиш, казва художничката Бистра Златарева
Днес е ден за малки победи и тихи прозрения
Как двама майстори от XIX век превърнаха науката в изкуство
Той отказа да робува на диамантите, създаде нова естетика
5 предложения към властта, които да променят мизерното състояние
Магията на акварелите и безкрайното вдъхновение
Концерти, изложби, литература и кулинарни изкушения изпълниха парк „Кристал“ в празничен ден
Созопол посрещна впечатляваща изложба и дискусия за екология и креативност
Васил Терзиев сподели възторга от колекцията на международния куратор Стефан Стоянов
Първото изложение за съвременно изкуство в България привлече световни личности
Kaufland са подготвили поредица от атрактивни събития за деца и младежи през октомври
Изложбата е по Програма за развитие на селските райони