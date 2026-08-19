8-те най-цветни сгради! Вижте завода за отпадъци

Цветът отдавна не е просто финален щрих върху една сграда. Той може да промени усещането за пространство, да превърне фасадата в произведение на изкуството и дори да накара една обикновена обществена сграда да изглежда като декор от приказка.

Хората използват цветовете, за да украсяват пространствата си от стотици хиляди години. Неандерталците са оставяли пигменти по стените на пещерите, а по-късно храмовете на Древен Египет и Гърция, римските сгради, средновековните църкви и ренесансовите дворци превръщат цвета в неделима част от архитектурата, разказва BBC.

Днес тази традиция продължава, но с далеч по-смели решения. От храм в Индия, покрит с ярки скулптурни детайли, до библиотека с фасада в пастелни тонове — тези осем сгради доказват, че архитектурата може да бъде истински спектакъл.

1. Храмът Шри Ранганатхасвами – Тамил Наду, Индия

В южния индийски щат Тамил Наду цветовете са част от древна архитектурна традиция.

Строителството на храма започва още през I век, а комплексът продължава да се разраства при различни династии чак до края на XX век. Днес той заема повече от 150 акра и е сред най-големите религиозни комплекси в света.

Храмът е защитен от 21 монументални входа, наречени гопурами. Те са украсени с огромен брой триизмерни фигури и ярки пигменти.

Резултатът е архитектура, която трудно може да остане незабелязана — истинско цветно море от богове, митологични фигури и декоративни елементи.

2. Palau de la Música Catalana – Барселона, Испания

Концертната зала в Барселона е построена през 1908 г. по проект на архитекта Лиус Доменек и Монтанер.

Сградата събира на едно място влияния от каталунския модернизъм, ар нуво, романската архитектура и готическото възраждане, като към тях са добавени мавритански мотиви и традиции от Валенсия.

Тук цветът не е декорация, добавена накрая. Камъкът, колоните, балюстрадите, капителите, осветителните тела и дори дръжките са част от една богата декоративна композиция.

Вътрешността е толкова пищна, че човек лесно може да има усещането, че е попаднал във фантастична гора от цветове и форми.

3. Guardian Building – Детройт, САЩ

Построената през 1929 г. офис сграда е известна на местните като „Катедралата на финансите“.

Тя е един от забележителните примери за арт деко архитектура в САЩ.

Архитектът Уирт Роуланд използва цвета, за да покаже богатството и майсторството на региона около Големите езера. Фасадата е покрита с близо два милиона тухли и теракотени елементи с оранжев оттенък.

Във фоайето посетителят попада под триетажен свод, украсен с своеобразна мозайка от плочки в основни цветове.

Сградата е била впечатляваща демонстрация на икономическата мощ на Детройт и продължава да бъде такава и днес.

4. De Bijenkorf – Айндховен, Нидерландия

Как се превръща една голяма, почти без прозорци сграда в архитектурна атракция?

Италианският архитект, дизайнер и художник Джо Понти има отговор.

Проектираната от него през 1969 г. сграда на универсалния магазин De Bijenkorf вероятно е вдъхновена от пъстрите геометрични полета на нидерландските земеделски земи, видени от въздуха.

Понти превръща иначе скучната бетонна фасада в огромна композиция от цветни елементи — своеобразно градско произведение на модерното изкуство.

5. Reversible Destiny Lofts – Токио, Япония

Тези необичайни жилища от 2005 г. са проектирани в памет на американската активистка за правата на хората с увреждания Хелън Келър.

Архитектите Шусаку Аракава и Маделайн Гинс създават девет апартамента, които изглеждат сякаш са излезли от научнофантастичен филм.

В тях има ярко оцветени цилиндри, кубове и сфери, неравни подове и помещения с необичайни форми.

Идеята не е била просто сградата да бъде красива. Авторите вярвали, че една необичайна и стимулираща среда може да извади хората от заседналия начин на живот и да ги насърчи към по-активно съществуване.

С други думи — тук цветът не е само за очите. Той трябва да накара обитателя да се раздвижи.

6. Заводът за изгаряне на отпадъци Maishima – Осака, Япония

Това вероятно е най-необичайното място в списъка.

Завод за отпадъци, който прилича на фантастичен замък.

Сградата е дело на австрийския художник и архитект Фриденсрайх Хундертвасер, известен с неприязънта си към строгата геометрия на модернизма.

Завършена е през 2001 г., година след смъртта му.

Сградата е покрита с ярки цветове, причудливи форми и декоративни елементи. Жълти ивици сякаш се стичат по стените, кулата е украсена с червени мотиви, а различните части на комплекса стоят върху заоблени основи.

Нищо в нея не подсказва традиционния образ на индустриално съоръжение.

Толкова е необичайна, че посетителите понякога я бъркат с увеселителен парк.

7. Централната библиотека в Леганес – Испания

Построена през 2019 г., библиотеката и общинският архив в Леганес използват цвета като визуална метафора за съдържанието си.

Фасадата е покрита с големи пастелни керамични елементи, които обгръщат заоблените страни на сградата.

Те създават впечатление за огромни листове хартия и напомнят за книгите, които се намират вътре.

Сградата е превърната и в своеобразна градска забележителност в нов квартал на Мадрид, който преди това е нямал ясно изразен културен център.

8. Croydon Colonnade – Лондон, Великобритания

Последният пример е пешеходно пространство с дължина около 50 метра, създадено в Кройдън през 2003 г.

То се състои от 16 огромни колони и две големи стени, покрити с хиляди ръчно изработени триизмерни порцеланови плочки.

Цветовете постепенно се променят — от наситено подводно синьо в долната част до кремаво бяло в горната.

Архитектът Адам Нейтънел Фърман използва цветовете и керамиката, за да пренесе в съвременен Лондон традиции, които могат да бъдат проследени през хилядолетията — от древен Египет до Португалия, Турция, Иран и Вавилон.