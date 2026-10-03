Най-малкият новобранец в Мексико: Чихуахуа влезе в Националната гвардия

Мексиканската Национална гвардия има нов служител, който трудно може да уплаши някого с размерите си. Запознайте се с Командо – чихуахуа, превърнал се в най-малкия новобранец на силите за сигурност в страната.

Седемкилограмовото куче се присъединява към Националната гвардия преди шест месеца, след като е спасено. Предишните му стопани вече не били в състояние да се грижат за него и така животът му поема в съвсем различна посока.

Вместо домашния диван Командо получава истинска подготовка за операции по издирване и спасяване.

И екипировката му напълно отговаря на новата професия. Малкият четириног гвардеец носи защитни очила, тактическа жилетка и дори камера, закрепена на главата му.

Кадри от тренировките показват как Командо изкачва стълби и преодолява различни препятствия по време на занятия на Националната гвардия. Малкият му ръст не го освобождава от задачите, които трябва да изпълнява.

Но работата му не се ограничава само до тренировъчната площадка.

Командо участва в граждански прояви, училищни събития и инициативи сред местните общности. Там ролята му е малко по-различна – присъствието на симпатичното чихуахуа помага за по-непосредствения контакт между служителите на Националната гвардия и хората.

Появата на необичайния новобранец идва в момент, когато в Мексико продължава дебатът за ролята на военните структури в обществената сигурност. Привличането на Командо е част и от усилията Националната гвардия да покаже по-достъпно лице пред обществото.