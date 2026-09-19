Разкриха мащабен трафик на екзотични животни

Пет малки орангутана, изоставени в гора в Индия, разкриха предполагаемите мащаби на нелегална търговия с редки и застрашени диви животни. Според експерти все повече екзотични видове се прекарват нелегално в страната, за да задоволят търсенето сред заможни индийци, които ги превръщат в символ на престиж и демонстрират притежанието им в социалните мрежи.

Орангутаните естествено се срещат единствено на индонезийския остров Суматра и на Борнео, който е разделен между Индонезия, Малайзия и Бруней.

Въпреки това петте животни са били открити от горски служители край Баласор, в източния индийски щат Одиша. Те са на около година и половина и в момента се отглеждат в зоологическа градина. Индонезия вече е поискала животните да бъдат върнати, съобщава БНТ.

„Това е огромен пазар“

Високопоставен служител от индийското Бюро за контрол на престъпленията срещу дивата природа предупреждава, че социалните мрежи играят важна роля за разрастването на търсенето.

По думите му хиляди инфлуенсъри рекламират екзотични животни като домашни любимци, което стимулира последователите им да ги търсят.

„Това е огромен пазар“, заявява служителят пред АФП, като запазва анонимност, тъй като няма разрешение да говори публично. По думите му заможни хора държат редки животни в домовете си.

Правителствени данни показват, че по схема за доброволно деклариране до февруари 2021 г. повече от 40 000 души са регистрирали екзотични животни. Според анализатори обаче това вероятно е само малка част от животните, които се намират в частни ръце.

Шекхар Кумар Нирадж, бивш ръководител на индийския клон на международната организация Traffic, която работи срещу незаконната търговия с диви животни, свързва увеличаването на трафика и с нарастващия брой екзотични животни, отглеждани в частни домове.

Той предупреждава, че частни зоологически градини нарушават законите в тревожни мащаби в различни части на Индия.

Хиляди животни са конфискувани

Данните за задържаните животни показват само част от проблема.

Индийският клон на Световния фонд за дивата природа (WWF-India) е регистрирал 56 случая на конфискации, при които през 2022 г. са били иззети около 4000 екзотични животни.

През октомври 2025 г. митническите власти в Мумбай са задържали пътник, който превозвал два застрашени гибона, скрити в регистриран багаж. При други операции през миналата година са били конфискувани гущери, дървесни опосуми и десетки отровни пепелянки.

През 2024 г. служители на горската администрация открили и иззели контрабандно внесен орангутан от апартамент в щата Махаращра.

Според природозащитниците обаче тези случаи са само малка част от реалния мащаб на търговията.

„Мащабът е много, много по-голям от това, което реално виждаме въз основа на данните за конфискациите“, казва Джими Бора от природозащитната организация Aaranyak.

Мистерия около маршрута

Все още не е ясно как петте орангутана са били транспортирани до Одиша. Разстоянието от естественото им местообитание до мястото, където са открити, е огромно – над 2000 километра по море и около 7000 километра по суша.

Полицията е започнала наказателно разследване.

Експертите смятат, че освен летищата и официалните товарни маршрути важна роля в трафика играе сухопътната граница между Мианмар и североизточната част на Индия.

През последните години в региона са конфискувани и други екзотични примати, прекарани нелегално през границата по горски пътеки.

„Става дума за огромни участъци от много пропусклива граница“, отбелязва Джими Бора.

Случаят с петте малки орангутана сега може да помогне на индийските власти да проследят един от каналите, по които редки животни попадат на пазара за екзотични домашни любимци.