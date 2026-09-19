Писториус с важни думи за САЩ, получи първия изстребител F-35

Германия не става зависима от САЩ заради покупката на американски изтребители F-35. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

„Искаме да ставаме все по-независими“, каза той пред германската обществена телевизия ZDF. В същото време Берлин има желание и необходимост да продължи сътрудничеството с най-силните си съюзници в отбранителната индустрия, особено там, където вече има успешно партньорство или определени оръжия все още не се произвеждат в Европа.

По време на посещението си във военната база Форт Уърт в Тексас Писториус получи първия от договорените 35 изтребителя F-35. По думите му сделката осигурява на Бундесвера „най-мощните изтребители в света“. Германия ще плати около 10 милиарда евро за самолетите.

„В края на краищата ние сме съюзници и възнамеряваме да останем такива. А това включва съвместно развитие и снабдяване с техника“, заяви Писториус.

Европа ще има нужда от собствен капацитет

Германският министър посочи, че и САЩ имат интерес да използват капацитета на европейската отбранителна индустрия, включително нейните инженерни знания, технологии и производствени мощности.

Причината е рязкото увеличаване на потребностите в световен мащаб от отбранителна техника и свързаните с нея услуги.

Писториус прогнозира, че в рамките на няколко години около 700 американски F-35 ще бъдат на въоръжение в Европа.

„Поддръжката и обслужването на тези самолети не могат да се извършват единствено от САЩ. Затова са необходими бази в Европа“, отбеляза той.

Според германския министър това ще създаде възможности и за европейската отбранителна индустрия чрез нови договори и участие в поддръжката на самолетите.

„Затова трябва да продължим по този път“, обобщи Писториус.