Цяла Русия видя как гласува Путин

Руският президент Володимир Путин упражни правото си на глас онлайн в рамките на проведения Единен ден за гласуване в Русия, предава ТАСС.

Кадри, публикувани от пресслужбата на Кремъл, показват държавния глава в работния му кабинет, даващ своя глас онлайн.

През последните години руският президент предпочита електронния формат за гласуване пред отиването до избирателна секция.

Той вече е използвал опцията за дистанционно електронно гласуване (ДЭГ) по време на президентските избори през 2024 г., изборите за Московската градска дума, както и на местния вот в столицата през изминали години.